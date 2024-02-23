Gezi Parkı eylemcilerine EGM’den tazminat davası

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İsa O.’yu yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Tolga Tezmen, Kemal Ural ve Ali Tan Kutluay’a dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ali Tan Kutluay, ‘toplantı ve gösteri kanununa muhalefet’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 2 yıl 4 ay 22 gün, Kemal Ural ‘Toplantı ve Gösteri Kanunu’na muhalefet’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnmek’ suçlarından 4 yıl 22 gün, Tolga Tezmen ise ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘kasten yaralama’ ve ‘Toplantı ve Gösteri Kanunu’na muhalefet’ suçundan 5 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sanıklara verilen ceza kesinleşince, polis memuruna ödenen tazminatı geri almak için harekete geçti ve dava açtı.

‘FAİZİYLE ÖDESİNLER’

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, “Tolga Tezmen, Kemal Ural ve Ali Tan Kutluay hakkında kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama gibi suçlardan dava açılmıştır. Mahkeme, 3 sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasına karar vermiştir. Bu olay sırasında yaralanan polis memuru İsa O.’ya 31 bin 692 lira 29 kuruş ödenmiştir. Bu tazminatın ödenmesine sebebiyet vermek suretiyle, devletimizi zarara uğratan 3 davalı hakkında görevli memura ödenen 31 bin 692 lira 29 kuruşluk tazminatın ödenmesini talep ediyoruz. Bu tazminatın yapılan ödeme tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz” denildi.