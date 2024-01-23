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Gezeravcı, kapsülden 'mutluluk' fotoğrafı paylaştı

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#Alper Gezeravcı#Kapsül#Fotoğraf
Gezeravcı, kapsülden mutluluk fotoğrafı paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 19:19

Türkiye'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonunda astronot arkadaşları ile mutlu oldukları ana ait fotoğraf paylaştı. Paylaşımının altına Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış" dedi.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaya çıkmasının ardından kapsüllerinin kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra fotoğraf çekindi. Fotoğraf karesinde, Gezeravcı ve diğer astronot arkadaşları ile yüzlerindeki mutluluk görünüyor. Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış. Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor" ifadelerini kullandı.

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#Alper Gezeravcı#Kapsül#Fotoğraf

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