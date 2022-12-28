Gerilimin ardından sürpriz buluşma

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Saraçhane krizi ve aday tartışmalarıyla son günlerde ilişkileri gerilen CHP ve İYİ Parti arasında dün akşam sürpriz bir buluşma gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6’lı masa buluşmalarının startının da verildiği Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Tesisleri’ndeki akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kulislere göre, buluşma iki liderin hafta başında yaptığı telefon görüşmesinde kararlaştırıldı. Kulislerde, talebin Kılıçdaroğlu’ndan geldiği, gerilen ilişkilerin normalleştirilmesinin amaçlandığı belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mahkumiyet kararının ardından gerçekleşen Saraçhane buluşmasıyla iki parti arasında tetiklenen gerilim, “tekli-çoklu aday” tartışmalarına da sahne oldu. Akşener’i özellikle CHP çevrelerinden gelen, Saraçhane’ye gitmek için Kılıçdaroğlu’ndan izin alması gerektiğine ilişkin yorumlar kızdırdı. Akşener bu eleştirilere, “Onu söyleyeni fena çarparım, kendi seçtiğimiz belediye başkanlarına desteğe gitmek için kimden izin alacağım” tepkisini gösterdi.

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ADAY TARTIŞMASI DA GERDİ

İki parti arasında aday polemiği de yaşandı. Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığıyla ilgili İYİ Parti merkezli değerlendirmelere, “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı” diye yanıt verirken, Akşener de “6’lı masada aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız” dedi. Bu açıklamalarla tansiyon daha da yükselirken, Kılıçdaroğlu’ndan “Herhangi bir sorunumuz yok. Sayın Akşener’le görüşüyoruz, kavga etmedik ki” açıklaması geldi. Kulislere göre, bu sözleriyle tansiyonu düşüren Kemal Kılıçdaroğlu ardından da Meral Akşener’e yemek davetini iletti. Kılıçdaroğlu son anda kararlaştırılan yemek nedeniyle, planlı bazı programlarını da iptal etti.

BÜTÜN BAŞLIKLAR MASADA

Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun 2 saati aşkın süren görüşmesinin ardından bir açıklama yapılmadı.

Kulislerde ise görüşmede iki parti arasında son günlerde gerilime yol açan bütün başlıklarla birlikte başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği ve 5 Ocak’ta yapılacak Altılı Masa’nın olası gündemine ilişkin bütün konuların masaya yatırılıp değerlendirildiği bilgisi yer aldı. CHP kaynakları da görüşmeye illişkin, “Görüşme gayet sıcak ve olumlu havada geçti. Önceki baş başa buluşmaların aksine bir hava yoktu” değerlendirmesinde bulundu. (TURAN YILMAZ/ANKARA)

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KARAMOLLAOĞLU’NA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir süre önce fıtık ameliyatı geçiren SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Karamollaoğlu, bu sağlık operasyonu nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mahkûmiyetinin ardından Saraçhane’de liderlerin katılımıyla düzenlenen mitinge katılamamış yerine vekili Sabri Tekir’i göndermişti.

CHP’DE VEKİLLİK YARIŞI İL BAŞKANLARININ YARISI ADAY

CHP’de milletvekili aday adayı olmak isteyen örgüt yöneticilerinin 26 Aralık’a kadar görevlerinden ayrılmaları istenmişti. Aday adaylığı için aralarında Denizli il başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Kayseri il başkanı Ümit Özer’in de olduğu 40 il başkanı ile 39 ilçe başkanı görevlerinden ayrıldı. Bazı belediye başkanlarının da adaylık için istifa düşündüğü ancak yönetimin bu duruma sıcak bakmadığı kaydedildi.