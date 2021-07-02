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Özgür EREN-Hasan YILDIRIM İSTANBUL (DHA)-
Haber Giriş: 02.07.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Gerilime neden olmuştu! O gemi Karadeniz'den ayrıldı... Dikkat çeken görüntü

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Gerilime neden olmuştu! O gemi Karadeniz'den ayrıldı... Dikkat çeken görüntü

Rusya ile İngiltere arasında gerilime neden olan İngiliz savaş gemisi, Hollanda savaş gemisi ile peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'den ayrıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan gemilerin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile nöbet tutan askerlerin olduğu görüldü.

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  • O savaş gemisi Karadenizden ayrıldı Peş peşe Boğaza girdiler
  • O savaş gemisi Karadenizden ayrıldı Peş peşe Boğaza girdiler
  • O savaş gemisi Karadenizden ayrıldı Peş peşe Boğaza girdiler
  • O savaş gemisi Karadenizden ayrıldı Peş peşe Boğaza girdiler
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İngiliz Kraliyet Donanmasına ait D36 Borda numaralı 'HMS Defender' ve Hollanda Kraliyet Donanmasına ait F 805 Borda numaralı 'HNLMS Evertsen' 19 gün önce Karadeniz'e açılmıştı. Rusya, İngiliz savaş gemisinin sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere arasından gerilim yaşanmıştı.

Gerilime neden olmuştu O gemi Karadenizden ayrıldı... Dikkat çeken görüntü

PEŞ PEŞE BOĞAZA GİRDİLER

Bugün İngiliz ve Hollanda savaş gemileri Karadeniz'den peş peşe İstanbul Boğazına giriş yaptı. Savaş gemilerinin boğaz geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 45 dakikada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan gemilerin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile nöbet tutan askerlerin olduğu görüldü. 1 saat 15 dakikada boğaz geçişini tamamlayan savaş gemileri Marmara Denizi'ne açıldı.

Gerilime neden olmuştu O gemi Karadenizden ayrıldı... Dikkat çeken görüntü

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