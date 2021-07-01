Putin'den iddialı sözler: O gemiyi batırsak dünya savaşı çıkmazdı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin dün canlı yayında halkın merak ettiği sorulara yanıt verdi. Rusya’nın Ukrayna krizi nedeniyle, Karadeniz’de Batı ile karşı karşıya gelmesine de değinen Putin’in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

NABIZ YOKLADILAR

Putin, 23 Haziran’da Karadeniz’de Kırım açıklarında Rusya’nın karasularına izinsiz girdiğini iddia ettiği İngiliz ‘Defender’ adlı savaş gemisinin, Rus güçlerinin tepkisini ölçmek için bu ihlali gerçekleştirdiğini belirtti. Rusya, Defender’a uyarı ateşi açtığını duyurmuş, İngiltere ise bu iddiayı reddetmişti. Rusya, 2014’te Kırım’ı ilhak etse de İngiltere ve pek çok ülke Kırım açıklarını Ukrayna’nın karasuları olarak kabul ediyor.

BATI, SAVAŞI GÖZE ALAMAZ

Putin, Defender ile ilgili soru üzerine, “Elbette bu bir provokasyondur. (Ancak) Kırım yakınlarındaki İngiliz savaş gemisini batırmış olsaydık bile dünyanın Üçüncü Dünya Savaşı’nın eşiğine gelmesi pek mümkün görünmüyor. Onlar (Batı) kazanacağından emin olmadıkları bir savaşı asla başlatmaz. Kazanamayacakları da ortada. Dolayısıyla Defender yüzünden bir savaşa girişmezlerdi. Bundan eminim ve bu son derece önemli. Biz ne için savaştığımızı biliyoruz. Onlar ise binlerce kilometre uzaktan Rusya kıyılarına neden geldiklerini izah etmekten acizler” yanıtını verdi.

NATO’YA SAHTE BİLGİLER VERDİK

Söz konusu restleşmenin ‘provokasyon amaçlı’ olduğunu vurgulayan Putin, İngiliz savaş gemisinin kendi karasularına girdiği sırada, Yunanistan’daki bir askeri hava üssünden havalanan Amerikan casus uçağının, Karadeniz üzerinde istihbarat bilgileri toplamaya çalıştığını söyledi. “Kırım savunmamızın püf noktalarını öğrenmeye çalıştılar” diyen Rusya lideri, “Bu bilgileri canlı yayında paylaşarak devlet sırrımızı açık etmiş olmuyorum. Ancak Savunma Bakanlığı yetkilileri, Amerikan casus uçağına yanıltıcı bilgiler verdiklerini söylediler” dedi.

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