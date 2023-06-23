Geri dönüşüm tesisi alev alev

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Manisa’nın Yunusemre ilçesi Eski Menemen Caddesi’ndeki organize sanayi bölgesinde kurulu bulanan bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Depodaki plastik ve kimyasal atıkların alev almasıyla çıkan yangın, bir süre sonra tesise de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) ve sağlık ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Alevlere 37 itfaiye aracı, 10 su tankeri, 5 iş makinesi, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter ve 92 personelle müdahale edildiği öğrenildi.