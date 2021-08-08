Geri dönüşüm alanına baskın: 196 kaçak yakalandı

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, valiliğe, Bahçelievler Kaymakamlığı’na ve Bahçelievler Belediyesi’ne, ilçede insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyebilecek ruhsatsız geri dönüşüm ve hurda atık toplama alanlarına yönelik yoğun şikâyet geldi. Şikâyetler üzerine yapılan incelemelerde Cumhuriyet, Soğanlı, Hürriyet, Kocasinan Merkez, Şirinevler, Yenibosna Merkez, Çobançeşme, Fevzi Çakmak ve Zafer mahallelerinde, 40 adet ruhsatsız geri dönüşüm ve hurda atık toplama alanı tespit edildi. Atık toplama faaliyetinde çoğunlukla düzensiz göç kapsamındaki yabancıların, sağlıksız ve sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları belirlendi.

SİLAHLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Valilik koordinasyonunda, Bahçelievler Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler Belediye Başkanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince eşzamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 196’sı yabancı uyruklu 241 kişi hakkında işlem yapıldı, 572 çek çek arabasına el konuldu. Yabancı uyruklu 196 kişi Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kuru sıkı tabanca ve şarjör, bir ruhsatsız tabanca ve 3 şarjör, 54 mermi ve 2 muşta ele geçirildi. Uygulamada, Bahçelievler Belediyesi’ne ait 158 araç ve 426 personel ile 900 polis ve jandarma görevlendirildi.

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