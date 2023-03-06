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Geri Dönün... Geçmişi yok olan kentin antikacısı

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#Serkan Sincan#Hatay#Antikacı
Geri Dönün... Geçmişi yok olan kentin antikacısı
Seda Türkoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

Antakya sokaklarında “Wish you were here” (Keşke sen de burada olsaydın) şarkısını çalan antikacı Serkan Sincan, kenti terk edenlere “Geri dönün” çağrısında bulundu.

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Serkan Sincan, Hatay’da enkazlar, molozlar ve hayalet şehre dönmüş sokaklar arasında Pink Floyd’un “Wish you were here” (Keşke sen de burada olsaydın) şarkısını dinlerken objektife takıldı. 5 yıl önce açtığı antika dükkânı, depremlerde ayakta kalan sayılı yerlerden biri. Antakya’nın işlek bölgelerinden olan Kurtuluş Caddesi’nde yer alıyordu. Etrafta kimse olmasa da o antikacı artık açık. Aynı zamanda burası 150 yıllık tarihi bir konak. Sahibi Serkan Sincan, “Şehri terk etmeyeceğiz” diyor.

Sincan, “Depremin üçüncü günü dükkânı görmeye geldim. Her yer çökmüştü. ‘Benimkisi de gitmiştir’ diye içimden geçirirken, bir geldim bina ayakta. Son 10 gündür dükkânı yeniden açmak istedim. Hatay’ı yalnız ve ıssız bırakamayız” dedi.

Sincan sözlerine şöyle devam etti: “Benim bir kaset koleksiyonum var. Bir gün cebime Pink Floyd’un bir albümünü koydum. İlk olarak ‘Wish you were here’ çaldı. Sonra o video sosyal medyaya düşmüş”

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Geri Dönün... Geçmişi yok olan kentin antikacısı
Serkan Sincan’ın (sağdaki) bu süreçte çok hakiki de bir yol arkadaşı olmuş; Benhur Kolacı. (Soldaki) Antalya Side’den gelen Kolacı, yaklaşık bir aydır deprem bölgesinde.

‘MEMLEKETE GELİN’

“Antakya’dan gidenlere ne söylemek istersin?” diye sorduğumda, Serkan Sincan şöyle yanıt verdi: “Ben bir süre Alanya’da yaşadım. Ama Alanya benim için ‘Yalanya’ olunca kendime sordum: ‘Sen memleketine ölüyken mi yoksa diriyken mi gelmek istiyorsun?’ Diriyken geldim. Gidenlere diyorum ki, siz de diriyken gelin. Çadırda yaşayın ama gelin. Bahar yakın. Yardım yağıyor. Kimse aç kalmaz. Antakya geçmişte olduğu gibi, yine kurulur. Siz yeter ki yurdunuzu terk etmeyin.”

Geri Dönün... Geçmişi yok olan kentin antikacısı

SAHİBİNİ ARAYAN FOTOĞRAFLAR

- Anıların yerle yeksan olduğu bir şehre karşılık ironik bir şekilde ayakta kalan antika dükkânı, adeta bir ‘bellek deposu’ gibi. Enkazlardan sahipsiz fotoğrafları ve foto albümlerini topladığını belirten Sincan, ileride ‘sahibini arayan fotoğraflar‘ diye bir köşe yapacağını da belirtiyor.

 

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#Serkan Sincan#Hatay#Antikacı

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