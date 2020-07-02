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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Gercüş'te yıldırım yangına neden oldu; 2 hektarlık alan zarar gördü

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Gercüş'te yıldırım yangına neden oldu; 2 hektarlık alan zarar gördü
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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yıldırım düşmesi sonuncu çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Gercüş ilçesine dün etkili olan sağanak sırasında Arıca köyü kırsalına yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte yangın çıktı. Gözetleme kulesindeki güvenlik güçleri, yangını fark edip, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında mera olarak kullanılan alanın da yer aldığı 2 hektar zarar gördü.

Köy sakinlerinden Ferhan Yılmaz, "İtfaiye gelene kadar köylülerimizle birlikte yangını söndürmeye çalıştık. Yangını kontrol altına almasaydık, ormanlık alan ve ekinlerimiz de büyük zarar görecekti" dedi.

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