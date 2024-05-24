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Generalin makam aracıyla göçmen kaçakçılığı

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#Milli Savunma Bakanlığı#Suriye#Tugay Komutanı
Generalin makam aracıyla göçmen kaçakçılığı
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 07:00

Suriye’de görev yapan bir tugay komutanının emir astsubayı ve korumasının, makam aracıyla insan kaçaklığı yaptığı iddia edildi. MSB kaynakları bu iddiayı doğrulayarak, “Gereği yapıldı, olaya karışanlar tutuklandı. Tuğgeneral emekli edildi” dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de görev yapan bir tugay komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberleri doğrularken, derhal gereğinin yapıldığını belirtti. Bakanlık kaynakları, “Suriye’de görevli bir tugay komutanının makam aracıyla emir astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edildi ve savcılığa bildirildi. Olaya karışan kişiler tutuklandı. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edildi. Diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Birlik komutanı tuğgeneral emekliliğe sevk edildi” dedi.

‘MÜNFERİT HADİSE’

Tugay komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığının tespit edilmesinin ardından hemen gereğinin yapıldığını vurgulayan kaynaklar, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile milli ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhal gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetleri’ni töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurtiçinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakârlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır” ifadelerini kullandı.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Suriye#Tugay Komutanı

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