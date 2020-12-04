HUKUK REFORMU

“Bir televizyon kanalına RTÜK tarafından ağır yaptırımların uygulanmasını, demokrasi açısından asla kabul etmiyoruz. Eğer siz, bağımsız, özgür bir yayın organını yasalara aykırı olarak en ağır şekilde cezalandırırsanız bu doğru olmaz. Gördüğüm kadarıyla sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba.

(TOBB’a yapılan yardımlar) Yassıada’nın bu ülkede demokrasi adası olması lazımdı. Orayı ne yaptılar? Beton yığınına döndürdüler. Kimin parası ile yaptılar? Hazine’den para çıkmadı, TOBB yaptı. Siyasi otoritenin talimatı üzerine para harcanmaz.

GÜNDEMİ SAPTIRMAK

Katar ordusuna, TSK’nın en büyük fabrikasının sıfır bedelle verilmesini asla kabul edemeyiz. Arkasında kim, hangi güç olursa olsun, siyaseten de başka amaçlarla da kimi arkalarına alırlarsa alsınlar, Tank Palet Fabrikası’nın Katar ordusuna peşkeş çekilmesi Türkiye Cumhuriyeti devletine de, ordusuna da açıkça ihanettir. Bunu gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar. Milyonlarca esnafın sıkıntısı var. Gündemi saptırmak istiyorlar, bu konuların tartışılmasını istemiyorlar.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Kürt sorunu yoktur’ sözleri) Erdoğan’a göre Türkiye’de hiç sorun yok ki. Kahvecinin, esnafın, sanayicinin, KOBİ’nin sorunu yok.

(Sezgin Tanrıkulu ve Gamze Akkuş İlgezdi’nin terörist cenazesinde fotoğraflarının fotomontaj olduğu sözlerinin hatırlatılması üzerine) Hiçbir teröristin cenaze törenine arkadaşların, hiçbir milletvekilinin, katılmasını doğru bulmam. Terörist insanlık suçu işler.

(‘Genelkurmay Başkanı’nın siyasi tartışmaya girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz’) Genelkurmay başkanları siyasi tartışmaya giremezler. Bir televizyon programında iktidar partisine destek veren eski milletvekili Katar’ı söyleyip şu açıklamayı yapıyor: ‘Ekonomik olarak Türkiye’yi neredeyse en kritik dönemlerde besliyorlar, para aktarıyorlar. Katar en kritik dönemlerde Türkiye’yi besliyor.’ Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti devleti Katar’ın beslemesi oldu? ‘Bunu düzelt, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Katar’ın beslemesi olamaz, düzelt’ diyen var mı? RTÜK var mı?”

SERGİ SOHBETİ





Otizm tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, çektiği fotoğrafları CHP Genel Merkezi’nde sergiledi. Sergiyi gezen Kılıçdaroğlu, fotoğrafları inceleyerek Arı ve ailesi ile sohbet etti.