Genel Kurul’da tansiyon yükseldi

HDP’nin “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin yaratacağı sorunların araştırılması amacıyla” verdiği önergenin görüşmelerinde yaşanan tartışma, Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

Suzan Şahin (CHP Hatay): Tedbir ve eksiklikleri gidermek yerine, kadınları koruyan uluslararası hukuk normlarına göre düzenlenmiş sözleşmeyi feshetmek midir devletin vatandaşı koruması? Sözleşmeden çekilmeyi kadınlar istemedi, peki kim istedi?

Fatma Betül Sayan Kaya (AK Parti İstanbul): İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmiş olmamızı, kadını ve aileyi korumayacağımız, haklarını güvence altına almayacağımız şeklinde deklare etmek asla kabul edilemez. AK Parti’yi ilzam edenler, önce kendilerine boy aynasında baksınlar. HDP milletvekilinin tecavüz olayı açığa çıkmasın diye mağdura şantaj ve tehditler yapılırken İstanbul Sözleşmesi ve kadın hakları savunucuları acaba neredeydiniz? CHP kendi içerisinde kadına yönelik tacizler yaşanırken neredeydi?

Hakkı Saruhan Oluç (HDP Grup Başkanvekili): İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle kadınla yönelik şiddetin nasıl teşvik edildiğini herkes görecek.

‘TOROSLAR’DAN HABERİN VAR MI?’

Muhammet Emin Akbaşoğlu (AK Parti Grup Başkanvekili): Sayın milletvekilimiz dedi ki: ‘CHP kadına karşı saygılıysa, önce kendi içinde meydana gelen taciz ve tecavüzcüleri kulağından tutup kapının önüne koyması lazımdı ama elinden tutup belediyeye koydular.’ O sebeple herkes aynaya baksın.

Engin Altay (CHP Grup Başkanvekili): Biz, bize intikal eden, taciz, tecavüzle itham edilen parti yöneticimizi hem disipline verip partiden attık hem kulağından tutup savcının önüne attık. Akbaşoğlu, hepsi kusur da Mersin Toroslar’da olandan haberin var mı? AK Parti Mersin Toroslar ilçesinde olanı benim burada zikretmeye terbiyem müsaade etmez. Bu tartışmayı devam ettirmek istersen hodri meydan.

BELEDİYEYE YERLEŞTİRDİNİZ

Akbaşoğlu: Evet, biz İstanbul Sözleşmesi’ni imzaladık. Uygulamada birtakım yanlışlıklar aileyi ortadan kaldırmaya dönük... Marjinal grupların bu konuda toplum değerlerini örselediğine ilişkin gelişmeler...

Altay: Toroslar’a gel...

Akbaşoğlu: Taciz ve tecavüz nereden ve kime yapılırsa yapılsın karşısındayız. Siz 20 tane olayın üzerini kapatma davranışına girdiniz. Kapının önüne konması gerekenleri belediyeye yerleştirdiniz.

Ali Mahir Başarır (CHP Mersin): Torosları açıklayın, Torosları. 7 yaşında, 9 yaşında 2 çocuk.

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