Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu! 'Seyahatsever' projesinin 10 Temmuz’da başlıyor

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençler Türkiye’yi gezsin, yeni güzellikler keşfetsin düşüncesiyle 2022 yılında hayata geçirdiği, 'Seyahatsever' projesinden 325 bin genç faydalanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurtlarının kapılarını seyahat etmek isteyen milyonlarca genç için tekrar açtı. Yaz döneminde de ikinci yuva olmak amacıyla geliştirilen proje kapsamında GSB yurtları, deprem bölgesi hariç tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu olmak üzere tahsis edildi. KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 'Seyahatsever' projesinin 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurarak, başvuruların nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi.

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“325 BİN GENCİMİZ ÜCRETSİZ OLARAK KONAKLAMA İMKANI BULDU”

Proje hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Geçtiğimiz yıl seyahat sever projesi kapsamında 325 bin gencimiz 18-30 yaş arasındaki Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında ziyaret ettikleri illerde ücretsiz olarak konaklama imkânına kavuştular. Bu projenin gençlerimiz arasında talep görmesi nedeniyle Cumhurbaşkanımızın onayıyla da projeyi devam ettirme kararı aldık. Bu yıl her ilde bir erkek ve bayan yurdumuz 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerimizin illere yapacakları seyahatlerde ücretsiz olarak konaklayabilecekleri bir ortamı gençlerimize hazırlamış oluyoruz. Bu yurdumuz da, İstanbul’da bayan misafirlerin kalacağı yurdumuz olacak. Yurdumuz merkezi bir konuma sahip” dedi.

“GENÇLERİMİZ ÜLKEMİZİ DAHA İYİ TANISINLAR DİYE YAPTIK”

Başvuruların nasıl yapılacağı hakkında ise Bak, “Peki, nasıl gençlerimiz bu seyahat sever programından faydalanacaklar? ‘www.seyahatsever.gsb.gov.tr’ internet adresinden ve bizim Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘444 0 472’ ALO GSB hattımızdan en az 1 gün önce başvurarak kalacakları günleri belirtiyorlar. Buradan kendilerine rezervasyon yaptırıyorlar. Bu süre içerisinde kendileri o şehirde istedikleri gibi vakit geçirebiliyorlar. Bunu niçin yaptık? Gençlerimiz ülkemizi daha iyi tanısınlar diye yaptık, ülkemizin kültürel değerlerini, şehirlerini görsünler diye yaptık. Bütçelerine katkı olsun diye yaptık. Otel ücretleri öğrencilerimizin bütçelerinin üstünde oluyor. Kendilerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla bir de müze kartı vereceğiz. Müze kartıyla da oradaki ören yerlerini, müzeleri, tarihi yerleri ziyaret etmiş olacaklar” diye konuştu.

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“60 BİN DEPREMZEDE VATANDAŞIMIZ YURTLARIMIZDA MİSAFİR OLARAK KALIYORLAR”

Yurtların sadece öğrencilere hizmet vermediğini hatırlatan Bakan Bak, “Zor zamanlarımızda ülkemizin yaşadığı 6 Şubat depreminde de olduğu gibi ilk günden itibaren 350 bin vatandaşımızı çeşitli tarihlerde yurtlarımızda misafir ettik. Şu anda da 60 bin depremzede vatandaşımız yurtlarımızda misafir olarak kalıyorlar. Onun dışında yaşadığımız diğer afetlerde illerimizde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarımız vatandaşlarımızın hizmetinde. Seyahat sever projesini 10 Temmuz’da başlayıp 27 Ağustos’ta sona erecek” şeklinde konuştu.