Gençlerle 19 Mayıs buluşmasında NATO’ya yanıt: Hayır diyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya gelirken soruları özetle şöyle yanıtladı:



“(İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) Malum bu İsveç, Finlandiya bütün bunlar bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. PKK’ya, YPG’ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, ciddi manada parasal destekler verecekler... Kendilerine de söyledik; ‘NATO bir güvenlik teşkilatıdır, güvenlik teşkilatı içinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenmeyiz’ dedik.

AYNI NUMARAYI ÇEKECEKLER

Geçmişte girenler girdi. Bunun içinde Almanya’sı var, Fransa’sı var. Yunanistan ve Fransa zaten girip çıkmışlardı ama sonra maalesef o dönemin Türkiye’deki yönetimi bunların önünü açtı ve tekrar NATO’ya geri dönebildiler. Geri döndüler de ne oldu; örneğin şu anda Amerika Dedeağaç’ta üs kurdu. Ve FETÖ terör örgütü Yunanistan üzerinden Avrupa’ya seyahat ediyor ve kendilerine verdiğimiz teröristlerin isim listesini görmezden geliyor ve korumaya devam ediyorlar. Şimdi diyorlar ki; ‘Talepleriniz nedir bilelim, ona göre bunları İsveç’ten Finlandiya’dan isteyelim’. Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Yunanistan’da bunu yaşadık. Biliyoruz ki İsveç de Finlandiya da bize aynı numarayı çekecekler. Kusura bakmasınlar. NATO’da tam ittifak gerekiyor. Bir ülke ‘hayır’ derse NATO ittifakı içerisinde, o ülkeyi alamazlar. Bizim de şu anda bu konuyla ilgili kesinlikle bu 2 ülke hakkında... Hele hele İsveç tam bir terör yuvasıdır.

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BU POLİTİKAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Yunanistan bizimle görüşmelerinde ‘Biz sizinle aramızdaki münasebetleri geliştirmek istiyoruz’ derken, kalkıp ‘Kıbrıs’la ilgili 2 devletli çözüme biz olumlu bakmıyoruz’ diyor. Kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz ve NATO’ya Finlandiya ve İsveç’in girmesine ‘hayır’ diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik ve yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz.”

PUTİN’LE DE ZELENSKİ’YLE DE BAĞLARI KOPARMA NİYETİM YOK

RUSYA-Ukrayna savaşı konusunda Erdoğan’dan “Gerek Rusya gerek Ukrayna’yla ilgili denge politikası güdüyoruz. Ne Sayın Putin’le ne Zelenski ile bağları koparıp atmaya asla niyetim yok” mesajı geldi:

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“Sayın Putin ile de Zelenski ile de telefon diplomasimi sürdürüyorum. Aynı şekilde bunu devam ettireceğiz. Çünkü yeni bir dünya savaşının çıkmasının ne bölgemize ne dünyaya hiçbir faydası yok. Şu anda Ukrayna’dan olan göç ortada. Öbür tarafta bu işin Rusya’ya, Ukrayna’ya olan maliyetleri ortada. Tabii bizim her iki tarafla değişik bağlarımız var. Bugün Rusya ile nükleer enerjide bir adımımız var. Yani önümüzdeki yıl içinde Akkuyu Nükleer Santralı’nı bitirip açacağız. Öbür taraftan Ukrayna ile ilgili adımlarımız var. Yine Rusya ile doğalgazın yüzde 50’sini temin ediyoruz. Bunlar bizim için stratejik önemde. Ve bu münasebetlerimizi kesip atamayız. Ukrayna ile gıda alanında ortaklıklarımız var. Bunları da aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ve bölgede istikrar unsuru olacak bir devlet varsa bu da Türkiye’dir. Bunu korumak durumundayız.”

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ATATÜRK HAVALİMANI: BİR İHTİMAL PİSTLER KALACAK

ERDOĞAN millet bahçesi yapılması planlanan Atatürk Havalimanı’na ilişkin şunları söyledi: “Ben şimdiden size müjdeyi vereyim. İnşallah herkesi çok çok mutlu edecek. Gelip hafta sonlarını, hafta içlerini geçirecek aileler olacak. Oyun parklarıyla, kültürel merkezleriyle orası kültürel bir güç devşirecek. O nokta zaten millet bahçesi noktasında fakir. Ama şu anda bu millet bahçesiyle, ağacıyla, yeşiliyle orası çok çok güzel olacak.



Yanında da şehir hastanesi var, yan yana olacak. Şehir hastanesiyle birlikte, yanında millet bahçesi, oranın güzelliği neyle ifade edilebilir? Şimdiden ben oranın bitmiş halini görüyorum. Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak. Ama pistler dışındaki yeşil alanları zenginleştireceğiz. Proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve 29 Mayıs kutlamasını bu yıl orada yapacağız.”

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RAKETTE BU STİL İŞE YARIYOR

MASA tenisi oynarken raket tutma şekli dikkat çeken Erdoğan bu konudaki bir soruyu da yanıtladı: “Dünyada masa tenisinde çok farklı stiller var. Türkiye’nin klasik bir raket tutma tarzı vardır, dünyada da o tarz kullanılır. Raketin sap kısmından tutulur. Çinlilerin, Japonların tutuş stili benimki gibi, ben onları örnek alıyorum. Fena da değil, işe yarıyor. Yurttaki masa tenisinde Voleybol Milli Takımımızın koçuyla oynadık. ‘Sen iyi oynuyorsun’ dedi, ‘Yok senin kadar değil’ dedim, ‘Yok yendin beni’ dedi. Futbolda da plase, trivela vardır. Kendine özgü netice alışları var. Ben de raketle bu noktada işime yaradı, iyi de gidiyor. Bundan sonraki süreçte diğerini öğrenecek halim yok.”

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ŞİİR OKUDULAR

Erdoğan, kendisiyle birlikte şiir okuma hayali olduğunu söyleyen Seda Nur adlı öğrenciyle Nurullah Genç’in “Beni Yakışına” şiirini okudu.