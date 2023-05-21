Gençlere mesaj: Zihinsel devrim gerçekleştiriyoruz

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Erdoğan burada özetle şunları söyledi: “Sizlerden hayallerinize sıkı sıkıya sarılmanızı özellikle istiyorum. Kimsenin sizinle hedefleriniz arasına girmesine, sizi ideallerinizden koparmasına müsaade etmeyin. Gençlerimizin önüne bir gelecek vizyonu koymak yerine kendi beceriksizliklerini, kendi başarısızlıklarını örtmeye çalışan müflis siyasetçiler size asla örnek olamaz. Gençlerimize güvendik, inandık; inandığımız için onlarla da yolları yürüdük. Seçimlerin sonuçlarına göre, 28. Dönemde Meclis’e giren en genç 5 milletvekilinin 4’ünün partimizden olması bunun ispatıdır. Meclis’te 30 yaş altı en çok milletvekili bulunan, grup yaş ortalaması en düşük olan parti de yine biziz. Biz şu anda zihinsel devrim gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu zihinsel devrimi sizinle gerçekleştireceğiz.



HALİÇ’İN O ESKİ HALİNİ BİLMEZ



Eski Türkiye’yi tanımadığınız zaman bugünle mukayesesini yapamazsınız. Biz eski Türkiye’yi biliyoruz. Sizin tamamınıza yakını Haliç’in o eski halini bilmez. Haliç’in o pis kokusundan çevreyi kurtardık ve Boğaz’ın suyunu yine bir tünel hattıyla Haliç’e gönderdik. Şimdi bunlara sormak lazım. Sizin İstanbul’da böyle bir eseriniz var mı? Yaptınız mı böyle bir şey?



HESAP UZMANLIĞINA ŞAŞTIM



Özellikle seçilme ihtimali olmayan yerlerden ve sıralardan CHP aday gösterdi. Bu zat gençlere güvenmiyor. İlk defa oy kullanan 5 milyonu aşkın genci yok sayan aynı zat gitti, toplam oyları yüzde 1’i bile bulmayan partilere 40’a yakın vekil hediye etti. Bir de ne diyor? ‘Ben hesap uzmanıyım’ diyor. Bunun ben hesap uzmanlığına şaştım. Sen nasıl hesap uzmanısın ki o kadar partilere dağıttın. CHP’de siyaset yapan Gazi’nin hürmetine, CHP’ye oy veren gençlerimize ben bu neticeyi bırakıyorum. Sosyal medya benim hiç inanmadım bir medya grubudur. Eğer yalan arıyorsanız sosyal medyaya bakın. Hâlbuki biz hiç de sosyal medyanın ifade ettiği şekilde bir seçim görmedik. Her gittiğim yerde resmi rakamları alırım. Bakıyorum resmi rakamlara gümbür gümbür geliyoruz. 28’ine bunların hepsini emekli edelim.”