Gençler e-sigara kıskacında

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DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), önceki gün yaptığı açıklamada elektronik sigaraların tütün kullanımını bırakmada etkili olmadığı, bunun yerine farklı bir bağımlılık geliştirdiği belirtildi. Açıklamada, özellikle gençlerin ilgisine sunulan elektronik sigaraların, sosyal medya yoluyla yaş sınırı olmaksızın çocuk ve gençlere satıldığı ifade edildi. Yetkililere acil eylem çağrısında bulunan DSÖ’nün açıklamasında, “E-sigaraların açık piyasada bulunmasına izin verildi ve gençlere agresif bir şekilde pazarlandı. 34 ülke e-sigara satışını yasaklıyor, 88 ülkede e-sigara satın alınabilecek minimum yaş sınırı yok ve 74 ülkede bu zararlı ürünlerle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor” denildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocukların erken yaşta tuzağa düşürülerek elektronik sigaraya başladığına dikkat çekerek “Ülkeleri, vatandaşlarını korumak amacıyla sigara alımını önlemek için sıkı önlemler uygulamaya davet ediyorum” dedi. DSÖ’nün açıklamasında, elektronik sigaraların kalp ve akciğer hastalıklarına sebebiyet verdiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi: “Nikotinli e-sigaralar oldukça bağımlılık yapıcıdır ve sağlığa zararlıdır. Uzun vadeli sağlık etkileri tam olarak anlaşılmamakla birlikte, bazılarının kansere neden olduğu, bazılarının ise kalp ve akciğer rahatsızlıkları riskini artırdığı bilinen toksik maddeler ürettikleri tespit edilmiştir. E-sigara kullanımı aynı zamanda beyin gelişimini de etkileyerek gençlerde öğrenme bozukluklarına neden olabiliyor.”

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16 BİN AROMA VAR

DSÖ direktörlerinden Dr. Ruediger Krech, çocukların elektronik sigara kullanımının artışı ile ilgili, “E-sigaralar en az 16 bin aromayla sosyal medya aracılığıyla çocukları hedef alıyor. Ürünlerde çizgi film karakterleri kullanıldığı ve ş?k tasar?mlara sahip oldu?u i?in?gen? neslin ilgisini ?ekiyor. ?ocuklar ve gen?ler aras?nda e-sigara kullan?m?nda, bir?ok ?lkede yeti?kinlerin kullan?m?n? a?an oranlarda endi?e verici bir art?? var? dedi.ık tasarımlara sahip olduğu için genç neslin ilgisini çekiyor. Çocuklar ve gençler arasında e-sigara kullanımında, birçok ülkede yetişkinlerin kullanımını aşan oranlarda endişe verici bir artış var” dedi.