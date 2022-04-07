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Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti

#Gülşah Gizem Angı#Miyom Ameliyatı#Antalya

Antalya'da turizm sektöründe çalışan 33 yaşındaki Gülşah Gizem Angı miyom ameliyatında beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Gülşah Gizem Angı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan Gülşah Gizem Angı, 30 dakikalık miyom ameliyatı nedeniyle önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yattı. Burada saat 13.00'te ameliyata alınan genç kız, operasyon sırasında aniden fenalaştı. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Angı, iddiaya göre beynine pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybetti.

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Genç turizmci Gülşah miyom ameliyatında yaşamını yitirdiGenç turizmci Gülşah miyom ameliyatında yaşamını yitirdiHaberin Tüm Görselleri

Genç turizmci Gülşah Gizem Angının kahreden ölümü Miyom ameliyatında hayatını kaybetti

ANNESİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Ailenin savcılığa müracaatı üzerine Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından morgdan alınan Gülşah Gizem Angı'nın cenazesi, Meydankavağı Mahallesi'ndeki Türbeli Mezarlığı'na getirildi. Gülşah Gizem Angı, burada kalınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanırken, annesi Vicdan Angı yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Baba Ayhan Angı ise kızının tabutunu mezarlığa kadar hiç bırakmadı.

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Genç turizmci Gülşah Gizem Angının kahreden ölümü Miyom ameliyatında hayatını kaybetti

Gülşah Gizem Angı'nın Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Kalite Yönetimi'ni bitirdiği, ABD'de staj görmesinin ardından 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak işe başladığı belirtildi.

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MİYOM NEDİR?

Miyom, asıl olarak doğurganlık döneminde (menopoz öncesi dönem) rahim bölgesinde meydana gelen normalin dışındaki dokulara verilen isimdir.

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#Gülşah Gizem Angı#Miyom Ameliyatı#Antalya

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