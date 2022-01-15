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Genç kadının karnından 11 kiloya yakın kitle çıktı! 'Son 12 yılda gördüğüm en büyük kitle'

#Samsun#Kitle#Ameliyat
Genç kadının karnından 11 kiloya yakın kitle çıktı Son 12 yılda gördüğüm en büyük kitle

Samsun’da 29 yaşındaki 55 kilo ağırlığındaki genç kadının karnından 10 kilo 470 gram kitle çıkartıldı. Prof. Dr. Cazip Üstün, "Bu kitle benim bildiğim son 12 yılın en büyük kitlesi. Bundan önce hatırladığım en büyük kitlenin ağırlığı 6 kilo 250 gramdı. Bu çıkardığımız kitle, son 12 yılın en büyük kitlesi. Bu kadar büyük kitleler çok nadir görülüyor." ifadelerini kullandı.

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Gürcistan vatandaşı Nino Epimkova, karnındaki şişlikten kurtulmak için hastaneye başvurdu. Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, yurt dışındaki tetkiklerin yanı sıra kendisi de gerekli kontrolleri yaparak, genç hastayı ameliyata aldı. Ameliyata 55 kilo ile giren Nino Epimkova, yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun ardından 10 kilo 470 gramlık kitleden kurtularak, ameliyattan 44 kilo 530 gram olarak çıktı. Prof. Dr. Üstün, yaptığı operasyonun ardından çıkardığı kitlenin son 12 yılda yumurtalık kaynaklı çıkan kitleler arasından en büyüğü olduğunu ifade etti.

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“KADININ KARNINDAN 10 KİLO 470 GRAM AĞIRLIĞINDA BİR KİTLE ÇIKTI”

Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cazip Üstün, “Hastamız 29 yaşında, 6 aylık evli bir kadın. Bize karnında bir kitle ile geldi. Bizler de yurt dışında yapılan tahlil, emar (MR) ve filmlerini inceledik. Kendimiz ultrason yaptık. Sol yumurtalıktan kaynaklanan bir kitle tespit ettik. Göğüslerine kadar bütün karnını kitle dolduruyordu. Karnında 10 kilo civarında bir kitle tahmin ediyorduk. Karnından 10 kilo 470 gram ağırlığında bir kitle çıktı. Çıkan kitleyi patolojiye yolladık. Hastamızın kitlesi de iyi huylu çıktı. Yaptığımız ameliyat sonucu hastanın anne olabilmesine mani olan bir durum kalmayacak ” dedi.

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Genç kadının karnından 11 kiloya yakın kitle çıktı Son 12 yılda gördüğüm en büyük kitle

“55 KİLO GİRDİĞİ AMELİYATTAN 44 KİLO 530 GRAM OLARAK ÇIKTI”

Kitlenin çıkartılmasının ardından hastanın 55 kilo girdiği ameliyattan 44 kilo 530 gram olarak çıktığına değinen Üstün, şunları söyledi:

“Nıno, ameliyattan önce 55 kiloydu. Ameliyatın ardından yaklaşık 10,5 kilo zayıfladı ve 45 kilonun altına düştü. Bu kitle benim bildiğim son 12 yılın en büyük kitlesi. Bundan önce hatırladığım en büyük kitlenin ağırlığı 6 kilo 250 gramdı. Bu çıkardığımız kitle, son 12 yılın en büyük kitlesi. Bu kadar büyük kitleler çok nadir görülüyor. Genelde hastalar kitle bu kadar büyümeden fark ediyorlar. Nıno’ya da ameliyat olmadan önce uzaktan baksanız, hamile zannederdiniz. Neden bu kadar büyüdüğünü şu anda bilemiyoruz. Nedenini ilerleyen günlerde yapacağımız çalışmalar ile öğreneceğiz.”

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