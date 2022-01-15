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Son dakika... İstanbul'da tantunicide mide bulandıran görüntüler! Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildi

#Tantuni#Kadıköy#Gıda
Son dakika... İstanbulda tantunicide mide bulandıran görüntüler Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildi

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir tantunicide çekilen görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere çalışan işçilere toplatıldığı görülüyor. Görüntüler sonrası Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kadıköy’de yer alan işlek bir caddede hizmet veren tantunicide çekilen görüntüler adeta mide bulandırdı. Restoranda müşterilere servis edilen ancak müşterilerin tabağında bırakıp yemediği biberler, işletme sahibinin isteğiyle, tekrar servis edilmek üzere çalışan işçilere çöpten toplatıldı.

 

"NİYE ÇÖPE ATALIM"

Olaya ilişkin çekilen görüntülerde işletme sahibi tarafından çalışanların hem azarlandığı hem de çöpe atılan biberleri tek tek ayıkladığı görülüyor. Görüntülerde mekanın işletmecisi, ''Müşteri tabağına elini bile sürmüyor, ısırmıyor, niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız'' dediği görülüyor.

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"HAFTALIK İZİNLER İPTAL"

İşletmeci, personeline ise ''Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. Haftalık izinlerinizi de iptal ediyorum'' şeklinde seslendiği duyuluyor.

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Gelen şikayetler sonrasında zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı.

Son dakika... İstanbulda tantunicide mide bulandıran görüntüler Hepsini çöpten toplattı... Harekete geçildi

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