Genç eczacı koronaya yenildi

İstanbul Sancaktepe’de yaşayan eczacı İsmail Durmuş (35), 15 gün önce koronavirüse yakalandı. Durmuş’un durumu ağırlaşınca İstanbul Eczacılar Odası, hastalığı atlatmış kişilerden plazma temini için harekete geçmiş, oda yönetimi eczacılara gönderdiği mesajla plazma bağışı çağrısı yapmıştı. Ancak yaklaşık 10 gündür entübe durumda olan Durmuş dün hayatını kaybetti.



‘TALEPLERİMİZ KARŞILANSIN’



İstanbul Eczacı Odası Durmuş’un ölümü üzerine bir başsağlığı mesajı yayımlandı. Koronavirüsten dolayı bir meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyleyen İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Koronavirüsten 20 eczanemiz etkilendi. 6 eczacı ve 14 eczane çalışanı koronavirüse yakalandı. Eczanelerimizin düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi ve eczacılara koruyucu ekipman temin edilmesi için Sağlık Bakanlığı’na talebimizi iletmiştik. Bu taleplerimizin acilen karşılanması lazım” dedi.