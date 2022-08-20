Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Genç doktor Selim Gizem Kıreli'ye acı veda... Lösemiye yenik düştü: Gözyaşları sel oldu

Güncelleme Tarihi:

#Selim Gizem Kıreli#Eskişehir#Cenaze
Genç doktor Selim Gizem Kıreliye acı veda... Lösemiye yenik düştü: Gözyaşları sel oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 15:25

Eskişehir’de geçen yıl doktor olarak göreve başlarken yapılan sağlık taramasında lösemi teşhisi konulan, dün ise yaşamını yitiren Selin Gizem Kıreli’nin (31) tedavi sürecinde babasından ve kardeşinden ilik nakledildiği, bu kez de annesinden ilik nakli için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde geçen yıl ilk ataması yapılan Dr. Selin Gizem Kıreli’ye iş için yapılan sağlık taramasında lösemi teşhisi kondu. Hemen tedavisine başlanan Kıreli’nin hastalığı çok hızlı ilerleyince Ankara’daki özel bir hastaneye yatırıldı. Yaklaşık 1 yıl süren tedaviye rağmen Kıreli dün hayatını kaybetti.

Gözden Kaçmasın

Şarkıcı Metin Işık komşularına silahla ateş etmişti İfadesi ortaya çıktıŞarkıcı Metin Işık komşularına silahla ateş etmişti! İfadesi ortaya çıktıHaberi Görüntüle

BABASI TEDAVİSİ İÇİN EVİNİ SATILIĞA ÇIKARMIŞ

Selin Gizem Kıreli’ye, tedavi sürecinde belirli aralıklarla babası ve erkek kardeşinden alınan ilikler nakledildi. Bu kez annesi Leyla Kıreli’den 3’üncü ilik nakli için hazırlık yapan Selin Gizem Kıreli’nin tedavisi için babası Mehmet Kıreli’nin evini satılığa çıkardığı öğrenildi. Ancak 3’üncü nakil gerçekleştirilemeden Kıreli, yaşamını yitirdi.

Genç doktor Selim Gizem Kıreliye acı veda... Lösemiye yenik düştü: Gözyaşları sel oldu

Haberin Devamı

Lösemi hastası kızı İrem Tuzcu ile oda arkadaşı Selin Gizem Kıreli’nin cenazesine katılan Bülent Tuzcu, “Gizem, benim kızımla birlikte Bayındır Hastanesi'nde ilik nakli olmuştu. İkinci kez ilik nakli oldu. Kızımın oda arkadaşıydı. İkisi beraber bayağı uzun bir müddet birlikte kaldı. Kızımın nakli başarılı geçti fakat Gizem'i kurtaramadık. Kızımla beraber cenazeye geldik. ‘İlla gidecek misin kızım’ diye sordum. Zaten kardeşi gibi görüyor. Her ikisi de kardeş gibi. Yan yana yattılar. ‘İlla gideceğim ben onu yalnız bırakmayacağım. Yanına kadar gideceğim göreceğim" dedi. O şekilde geldik biz de” dedi.

Genç doktor Selim Gizem Kıreliye acı veda... Lösemiye yenik düştü: Gözyaşları sel oldu

TOPRAĞA VERİLDİ

Doktor Selin Gizem Kıreli’nin cenazesi, memleketi Konya’nın Doğanhisar ilçesi Yenice Mahallesi’ne getirildi. Cenazeye Kıreli'nin ailesi, akrabaları ve meslektaşları katıldı. Kıreli, Eski Camii de kılınan cenaze namazının ardından Yenice Mahalle Mezarlığı’na gözyaşlarıyla defnedildi.

Gözden Kaçmasın

Can kurtarmak için oradaydılar Gaziantepteki zincirleme kazada 16 kişi hayatını kaybettiCan kurtarmak için oradaydılar! Gaziantep'teki zincirleme kazada 16 kişi hayatını kaybettiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Selim Gizem Kıreli#Eskişehir#Cenaze

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi

BAKMADAN GEÇME!

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı Cevabım sorgucuları kızdırdı

Altı haftalık cehennemde yaşadıklarını anlattı! 'Cevabım sorgucuları kızdırdı'

#Ukrayna
16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin

16 yaşındayken gelen bir soru hayatını değiştirdi: 'Bir arkadaşıma çok benziyorsun, evlatlık olabilir misin?'

#Bilimsel Araştırma
Dünya Lvivdeki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu

Dünya Lviv'deki tarihi zirveyi konuşuyor... Dış basından Erdoğan vurgusu!

#Lviv Zirvesi