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Genç AFAD Gönüllüsü ekibi

#Acil Durum Ve Afet Timi#ADAT#AFAD
Genç AFAD Gönüllüsü ekibi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genç Gönüllüler Acil Durum ve Afet Timi (ADAT) Destek AFAD Gönüllüsü olarak göreve hazır.

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Genç Gönüllüler Acil Durum ve Afet Timi (ADAT) Vali Hasan Şıldak Başkanlığında AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan belge takdim programına katıldı.

Kimlik Kartı ve İlkyardımcı Kimlik Kartı belgelerini aldı.

Genç AFAD Gönüllüsü ekibi

Gönüllü AFAD'lılar, çevrimiçi eğitimlerini bitirdikten sonra AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen;

Hafif Arama Kurtarma
İnsani Yardım ve Psikososyal Destek
İlkyardım ve Yangın eğitimlerini tamamladılar.

Destek AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazananlara kartları ve belgeleri verildi.

Genç Gönüllüler Acil Durum ve Afet Timi (ADAT); arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilkyardım gibi konularda, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahipler.

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Ayrıca ulusal ve uluslararası her türlü afette görev almaya hazırlar.

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#Acil Durum Ve Afet Timi#ADAT#AFAD

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