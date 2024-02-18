Gemi neden battı

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Batuhan A. gemisi 14 Şubat günü gece yarısı Marmara Adası’ndan yüklediği dolomit taşı yüküyle denize açıldı. Saat 01.00 sıralarında gemi durdu ve rotasını değiştirdi. Bu sırada geminin dalgalarla boğuştuğu daha sonra ortaya çıkan bir videoda anlaşıldı. Batuhan A. saat 06.28’de telsizden yardım istedi. 06.32’de de acil durum sinyali verdi. Gemiyle bağlantı saat 07.12’de koptu. Bölgeye gönderilen kurtarma gemileri boş bir can salı buldu ancak ne gemiden ne de personelden haber vardı. Geminin yeri sonarla tespit edildi. Batuhan A. 51 metre derinde yatıyordu. Robot kameralar kayıp 6 denizciden 2’sinin cesedinin geminin yaşam mahallinde olduğunu belirledi. Dün olaydan 56 saat sonra geminin enkazından aşçı Zeynep Kılınç’ın (33) cansız bedeni çıkarıldı.

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‘AMBAR KAPAKLARI TAM OTURDU MU’

3 yıldır gemilerde çalışan Kılınç’ın cenazesi Adana Karataş’ta toprağa verilecek. Yıllarını denizde geçiren Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Kılavuz Kaptan Zafer Akbulut ve Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Kaptan Arif Bostan, Batuhan A. gemisiyle ilgili soru işaretlerini yanıtladı. Hüseyin Tutuk’un çektiği görüntülere göre dalgalar geminin üzerine ve ambar kapaklarına kadar çıkıyordu. Bu durumda geminin içine su girme olasılığının çok yüksek olduğunu belirten Zafer Akbulut, “Dökmeci gemilerde ambar kapakları var. Bu gemilerin sızdırmazlığı sağlayacak durumda olduğunu düşünmüyorum. Ambar kapak lastikleri var mı, tam oturdu mu. Bunlar çok önemli. Yakın sefer attıkları için bunları tam yapmıyorlar” dedi. Arif Bostan ise “Dalgaların güverteye bindirmesi ve ambarlara su alması sonucu aşırı yük sebebiyle batmış olabilir. Kesin bir şey söylemek için elimizde bir veri yok” diye konuştu.

‘GEMİYİ TERK ETMEYİ BİLMİYOR OLABİLİRLER’

Geminin saat 01.00’den itibaren sorun yaşadığı ve gemicilerin neden gemiyi terk etmedikleri sorusuna ise Akbulut, “Gemiyi terk ettikleri zaman gidecekleri yer, gemiyi terk etme durumunu bilmiyor olabilirler. O zamanı kendilerinde bulamamış olabilirler. Gemi yüzüyor diye düşünmüş olabilirler. Bizim Türk denizcileri gemilerini bırakmayı sevmez. Bizim gemimiz namusumuzdur. Geminin armatörü de gemide. Gemiyi bırakmayın demiş olabilir. Burada eğitimin, likayatin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Gemiciye kaptanlık yaptırıp, yağcıya makine zabitliği yaptırırsanız bunlar ilk olmayacak, son da olmayacak. Bu tip gemiler daha dikkatli olmalı” dedi. Bostan ise “Son ana kadar kurtarmak, belki gemiyi karaya oturtmak. Kararsız kalmış biraz. İnsanın basiretinin bağlanması diye bir şey var. Gemi sahibi ‘Kurtaracağım gemiyi’ diye bir mücadeleye girmiş olabilir” diye yanıt verdi.

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SON ANINI BÖYLE GÖRÜNTÜLEDİ

Batuhan A.’nın son anlarını gösteren videoyu, geminin personel listesinde adı olmayan Hüseyin Tutuk çekmiş ve eşine göndermişti. Tutuk, “Batıyoruz. Allah’ım yardım et” diye feryat ediyordu. Hüseyin Tutuk da Batuhan A. da kayboldu.

PERSONEL LİSTESİ İYİ DENETLENMİYOR

Geminin son anlarını kaydeden Hüseyin Tutuk geminin personel listesinde yoktu. Daha önce benzer şekilde batan Bilal Bal gemisinin personel listesi de yanlıştı. Zafer Akbulut ve Arif Bostan, bu tip gemilerde denetimin yapılıp yapılmadığıyla ilgili soruya ise şu yanıtları verdi...

- Zafer Akbulut: Çoğu gemide böyledir. Yolcu taşıyanlara bakın haddinden fazla taşıyorlar. Batmıyorsa Allah’tan, batıyorsa da Allah’tan. Bu kadar yırtınıyoruz ama bununla ilgili bir çalışma yok. Biz 10-11 STK olarak bununla ilgili yazı yazdık. Bunlara kaza demekten utanıyorum. Bunlar kaza değil.

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- Arif Bostan: Liman başkanlığına gemideki kişileri bildiriyorsunuz. Liman başkanlığı da sizin beyanınıza istinaden bu kişileri onaylıyor. İç hat olduğu için denetlemede gözden kaçabiliyor. Yurtdışı gemilerde polis gelir tek tek kontrol eder. Yurtiçinde bunu liman başkanlığı yapıyor. Gözden kaçıyor olabilir. Bir denetim zafiyeti var.