×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gelinlik hayali gerçek oldu... İlk dansını Belediye Başkanı Çerçi ile yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Düğün#Esra Toplar
Gelinlik hayali gerçek oldu... İlk dansını Belediye Başkanı Çerçi ile yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 17:18

Manisa'da zihinsel engelli Esra Toplar (25), gelinlik ve düğün hayali gerçek oldu. Tüm köyün katıldığı düğünde, damatsız gelin Esra, ilk dansını kendisine gelinlik diktiren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile yaptı.

Haberin Devamı

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Akçaköy Mahallesi'nde yaşayan Gülşah- Necati Toplar çiftinin mental retardasyon rahatsızlığı bulunan tek evlatları Esra Toplar'ın, gelinlik ve düğün hayali gerçek oldu. Akçaköy Düğün ve Sosyal Tesisleri'nde damatsız yapılan düğüne, tüm köy halkının yanı sıra Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi katıldı. Esra, ilk dansını kendisine gelinliği diktiren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile yaptı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı düğünde, tüm katılımcılar Esra'nın mutluluğuna ortak oldu.

Gelinlik hayali gerçek oldu... İlk dansını Belediye Başkanı Çerçi ile yaptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Düğün#Esra Toplar

BAKMADAN GEÇME!