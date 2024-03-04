Gelinlik hayali gerçek oldu... İlk dansını Belediye Başkanı Çerçi ile yaptı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Akçaköy Mahallesi'nde yaşayan Gülşah- Necati Toplar çiftinin mental retardasyon rahatsızlığı bulunan tek evlatları Esra Toplar'ın, gelinlik ve düğün hayali gerçek oldu. Akçaköy Düğün ve Sosyal Tesisleri'nde damatsız yapılan düğüne, tüm köy halkının yanı sıra Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi katıldı. Esra, ilk dansını kendisine gelinliği diktiren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile yaptı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı düğünde, tüm katılımcılar Esra'nın mutluluğuna ortak oldu.