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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Gelin ve damat düğünlerinde Türk ve Azerbaycan bayrağı açtı

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Gelin ve damat düğünlerinde Türk ve Azerbaycan bayrağı açtı
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TOKAT’ta dünya evine giren Mesut ve Hülya Aktürk çifti, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek vermek amacıyla düğün salonuna ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrağı ile birlikte girdi.

Özel bir düğün salonunda evlenen AK Parti Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mesut ve Hülya Aktürk çifti, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki işgalini sona erdirmek için başlattığı operasyona, düğünlerinde Türk bayrağı ve Azerbaycan bayrağı açara destek verdi. Çift salona, ’Çırpınırdı Karadeniz’ türküsü eşliğinde girdi. Çifti bayraklarla gören davetliler ise alkışladı.

Azerbaycan’ın her zaman yanlarında olduğunu söyleyen damat Mesut Aktürk, "Azerbaycan bizim ebedi dostumuz ve kardeşimizdir. Bu ilelebet de böyle kalacaktır. Biz de bu mutlu günümüzde Azerbaycanlı kardeşlerimize buradan destek vermek istedik. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Hülya Aktürk ise, "Kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız" diye konuştu.

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