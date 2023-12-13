Geçmişinden kaçamazsın... Adını değiştirmek için başvuru yaptı

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast (33), 19 Ocak 2007’de işlediği bu cinayetten dolayı 16 yıl 10 ay hapiste kalıp cezasının kanuni infazını tamamladıktan sonra 15 Kasım 2023’te tahliye edildi. Kamuoyunda ağır eleştirilere yol açan bu tahliyeden sonra Samast hakkında “FETÖ adına suç işlemek” suçundan da yeni bir dava açıldı. Samast İstanbul’daki bu davanın duruşmasına Trabzon’dan SEGBİS denilen görüntülü uygulama ile katıldı.

‘ADIM ALİ EREN KARADENİZ OLSUN’

Samast dün Akçaabat Adliyesi’ne yaptığı yeni bir başvuruyla daha gündeme geldi. Samast ilgili hukuk mahkemesine bir dilekçe verdi ve Türk Medeni Kanunu’nun kendisine verdiği hakkı kullanarak adını soyadını değiştirmek istediğini söyledi. Hürriyet, Samast’ın dilekçesinin detaylarına ulaştı. Dilekçedeki detaylara göre, Samast adının “Ali Eren Karadeniz” olarak değiştirilmesini istiyor. Gerekçesini ise şöyle açıklıyor: “Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım. Bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum. Rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum.”

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İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKÇE ŞART

İsim değiştirme davaları Türk Medeni Kanunu’na göre açılıyor. Mahkemeler bu dava için önce “haklı sebep” varlığını şart koşuyor. Kanunda bu haklı sebepler açık bir şekilde zikredilmiyor. Ancak yerleşik Yargıtay içtihatlarını da dikkate alan mahkemeler için kişinin adının komik veya telaffuzu zor olmasının yanı sıra “ismin geçmişte yaşanmış üzücü ya da kötü bir olayla hatırlanması” da haklı bir gerekçe olarak kabul edilebiliyor. Ayrıca “ismin tanınan bir suçluya ait olması” da mahkemelerin isim değiştirme sebebi olarak kabul ettiği gerekçelerden. Ancak Samast’ın durumunda “tanınan bir suçlu” zaten kendisi oluyor...

AĞCA DA ASLAN OLMUŞTU

- 1979 yılında Milliyet Gazetesi Başyazarı Abdi İpekçi suikasti ve 1981’de de Papa II. Jean Paul’e Vatikan’da suikast girişiminin faili olan Mehmet Ali Ağca, 2010 yılında tahliye olmuştu. Mehmet Ali Ağca’nın Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘yağma’ suçundan 15 yıl hapisle yargılandığı davada soyadını değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Mehmet Ali Ağca’nın isimleri mahkeme evraklarında Mehmet Ali Aslan olarak yer almıştı.

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Mehmet Ali Aslan (Ağca)