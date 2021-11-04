Gecekondudan silahlar çıktı! Şüpheli 'haberim yok, kapımı onarın' dedi

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülabibey Mahallesi'ndeki bir gecekonduda çok sayıda silah bulunduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, savcılığın arama kararıyla adrese gidip çilingir yardımıyla eve girdi.

Evdeki aramada, yurt dışından kaçak yollarla temin edildiği tespit edilen 3 otomatik av tüfeği ve 55 fişek ele geçirildi.

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"KAPIMI ONARIN"

Gecekonduya daha önce silah bıraktıkları öne sürülen şüpheli O.C. ve S.C. ise yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden S.C. ifadesinde; babasına ait olduğunu söylediği eve 2 yıldır gitmediğini, silahlardan da haberinin olmadığını iddia etti.

S.C. ayrıca baskın sırasında çilingir yardımı ile girilen evin arızalanan kapısının ise onarılmasını talep etti.

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Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.