Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonunda el bombaları ele geçirildi

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Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler üzerinde yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi’nde belirlenen 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda C.B., F.A. ve S.G. isimli 3 kişi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 9 adet el bombası, 6 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 8 adet boş şarjör, çok sayıda tabanca fişeği, çok sayıda extacy hap, farklı ağırlıklarda metamfetamin ve skunk, hassas terazi ve matkap takımı ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.