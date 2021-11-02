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Bayrampaşa'da uyuşturucu operasyonunda el bombaları ele geçirildi

#İstanbul#Bayrampaşa#Uyuşturucu Operasyonu
Bayrampaşada uyuşturucu operasyonunda el bombaları ele geçirildi

İstanbul Bayrampaşa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ayrı eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 9 adet el bombası, çok sayıda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

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Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler üzerinde yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi’nde belirlenen 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda C.B., F.A. ve S.G. isimli 3 kişi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda 9 adet el bombası, 6 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 8 adet boş şarjör, çok sayıda tabanca fişeği, çok sayıda extacy hap, farklı ağırlıklarda metamfetamin ve skunk, hassas terazi ve matkap takımı ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul#Bayrampaşa#Uyuşturucu Operasyonu

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