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Sinan HARMANCI - DHA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 11:31,Son Güncelleme:

Gece yarısı facia! Saman yüklü TIR yandı!

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Gece yarısı facia! Saman yüklü TIR yandı!
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Amasya'da saman balyası yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiyenin 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında TIR, kullanılmaz hale geldi. 

Kaleköy mevkiinde saat 00.30 sıralarında saman balyası yüklü Tamer Cengiz yönetimindeki 04 LE 356 plakalı TIR, motor kısmından alev aldı.

Cengiz, aracı sağa çekip inerken, alevler kısa sürede dorseyi sardı.

Gece yarısı facia Saman yüklü TIR yandı

İhbarla gelen itfaiye ekibinin 4 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında TIR'la birlikte 20 ton saman balyası yandı. 

 

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