Gebze'de lojistik firmasının deposunda yangın: Ekipler müdahale ediyor

Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3 Sokak’taki bir lojistik firmasına ait depoda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alev alev yanan depoya müdahale etti. Yangın geniş bir alana yayılırken, İstanbul ve diğer çevre illerden de bölgeye takviye su tankerleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

132 PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal ve yanıcı maddelerin 16'sı kapalı, toplam 21 dönümlük alanda depolandığı lojistik firmasına ait depoda saat 04.00 sıralarında çıkan yangına, 47 araç ve 132 personelle müdahale ediliyor.

KAYMAKAM ÖZYİĞİT: CAN KAYBI YOK



Kocaeli’de lojistik firmasının deposunda çıkan yangına, takviye gelen ekiplerle birlikte 82 araç ve 209 personelle müdahale ediliyor.



Bölgede incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, olayda can kaybının yaşanmadığını ifade ederek, “Sabah 04.00 civarında çıkan yangın 21 dönüm alanda meydana geliyor. Cana gelmiş herhangi bir sıkıntı yok. Fakat kimyasal depolamanın da olduğu lojistik alanı olduğu için yangın çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Müdahale imkanı da çok fazla olmuyor. İtfaiye birimlerimiz, AFAD, kamu kurumlarımızın ilgili birimleri burada. Tedbirler alınmış durumda. Etrafa sıçramaması için uğraşılıyor. Söndürme ve müdahale imkanı çok fazla yok. Çünkü kimyasal olduğundan dolayı itfaiyenin yapabileceği şey sınırlı oluyor ama yangın sıçramaması için tedbirler alındı. Herhangi bir olumsuzluk beklemiyoruz. Yangının bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Çünkü itfaiye müdahale edemiyor ve söndürme imkanı yok. Sebebiyle ilgili herhangi bir şey yok. Teknik bir inceleme yapılacak, itfaiye teşkilatımız sebebine bakacak. Yangın çıkar çıkmaz müdahale edildi” dedi.