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DHA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 18:20,Son Güncelleme:/

Gebze'de izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi

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Gebze'de izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 5 bin cerrahi maske ele geçirildi. Maskeleri üreten kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek için izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gebze'de bir imalathaneye baskın düzenleyen ekipler, izinsiz üretildiği belirlenen 5 bin cerrahi maske ele geçirdi. İmalathane sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gebzede izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi

Gebzede izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi

Gebzede izinsiz üretilen 5 bin maske ele geçirildi

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