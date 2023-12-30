Gazzeli çocukların kurşun geçirmez düşleri

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Çocukların gözünden Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi” dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katılımıyla Taksim Meydanı’nda açıldı. Sergi, Gazze’de 2008-2009 yıllarında İsrail’in ‘Dökme Kurşun’ operasyonu sırasında annesinin roketle hedef alınarak şehit edilmesi ve ardından ailesinden 26 kişinin katledilmesine tanık olan 6 yaşındaki Gazzeli Mona’nın çizdiği resimden hareketle gazeteci Abdullah Aytekin tarafından başlatılan resim projesini içeriyor. Sergide, gazeteci Aytekin tarafından toplanarak bugüne kadar muhafaza edilen ve bir kısmı daha sonraki saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli çocukların çizdiği 266 eserden bir seçki yer alıyor. Bir bölümünde ise İsrail’in son saldırılarının ardından şehit olan çocukların eşyaları, savaşı ve yıkımı tasvir eden moloz yığınları sergileniyor.

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Dökme Kurşun operasyonu günlerinde Emine Erdoğan, ‘Filistin’de Barış İçin Kadınlar Toplantısı’nda Gazze’de katledilen çocuklara ve kadınlara dikkat çekerken gözyaşlarını tutamamıştı. Televizyondan Erdoğan’ı izleyen Gazzeli Maysa Yousuf’un, “Sayın Hanımefendi, gözyaşlarınız bize ulaştı” notuyla Emine Erdoğan’ı resmettiği portre de bir diğer sembolik eser olarak sergide dikkat çekiyor.

BU SESE KULAK VERELİM

Emine Erdoğan dün sergiyi dolaşırken duygusal anlar yaşadı. Emine Erdoğan sergiye ilişkin dünyaya şu çağrıda bulundu:

“Şifa Hastanesi’nde çalışan bir doktorun ‘En zor şey ölmüş küçük bir bebeğin vücuduna ‘meçhul bebek x’ yazmak’ şeklindeki sözleri, Gazze’deki çocukların maruz kaldığı vahşeti çok iyi anlatmaktadır. Bu sergi de aslında bize Gazzeli çocukların yaşadıklarını, duygularını en yalın şekilde anlatıyor. Herkesi bu masum çocukların barış çağrısına kulak vermeye, onların resimle anlattıkları hikâyelerinin gönüllü anlatıcısı, haklı davalarının sözcüsü olmaya davet ediyorum.”

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SİBER GÜVENLİKTE DAHA FAZLA KADIN OLMALI

Emine Erdoğan, dün İstanbul’da Turkcell’in Türkiye’nin teknoloji alanında gelişimi ve yetenek dönüşümüne katkı sunmak amacıyla başlattığı ‘Geleceği Yazanlar’ programını başarıyla bitiren gençlerin sertifika törenine katıldı. Emine Erdoğan törende yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Ülke nüfusumuzun yarısını oluşturan genç kızlarımızın ve kadınlarımızın bu gelecek yazımında rol alması, ülkemizin gelişmesi için harcanan çabanın iki katına çıkarılması demektir. Bu gözle bakıldığında, bir gelecek meselesi olan siber güvenlik alanında kadın çalışanların sayısını arttırmak, kadınların sektörde daha fazla varlık göstermelerini sağlamak ve bu alanda farkındalık yaratmak, ayrı bir önem kazanacaktır.

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ROL MODEL OLUYORSUNUZ

Gün geçtikçe önem kazanan bu sektör, kadınlarımız için de çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Örnekleri çoğaltmak mümkün olmakla birlikte, ilk büyük ölçekli bilgisayarı bir kadının geliştirdiğini, ilk gizli kodlama sistemini yine bir kadının yazdığını hatırlatmak isterim. Sizler de siber güvenliğin süper kadınları olarak bugün ve gelecekteki hemcinslerinize rol model teşkil ediyorsunuz. Genç kızlarımızın ve kadınlarımızın ellerine emanet edilen geleceğimizi, bir nakış gibi ince ince işleyerek gelecek nesillere bırakacağına hiç şüphem yok.”