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Gazzeli 23 hasta daha Türkiye'ye getirildi

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#Gazzeli Hastalar#Gazze Kanser Hastaları#Gazze Mısır
Gazzeli 23 hasta daha Türkiyeye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 18:26

İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'den Mısır'a geçişi sağlanan 23 hasta ve 21 refakatçiyi Türkiye'ye getirildi.

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Türkiye, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'den Mısır'a getirilen hastalara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Gazze’ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi Mısır'daki El Ariş Havalimanı'na getiren Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı C-130 tipi uçak, yardımların teslim edilmesinin ardından Gazzeli hasta ve refakatçilerini aldı.

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Uçak, Türkiye'de tedavi görecek 23 yaralı ve 21 refakatçi ile birlikte El Ariş Havalimanından havalandı. Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yapan uçakta çoğunluğu çocuk olan hastalar, varıştan sonra hastanelerde tedavi altına alınacak.

Gazzeli 23 hasta daha Türkiyeye getirildi

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İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda yaralanan 7 aylık kız bebek Hala Ashraf'ın da bulunduğu uçakta Türkiye'den gelen 7 kişilik uzman sağlık personeli, hastaların durumunu yol boyunca takip edecek.

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#Gazzeli Hastalar#Gazze Kanser Hastaları#Gazze Mısır

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