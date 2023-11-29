Gazzeli 23 hasta daha Türkiye'ye getirildi

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Türkiye, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'den Mısır'a getirilen hastalara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Gazze’ye ulaştırılmak üzere yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi Mısır'daki El Ariş Havalimanı'na getiren Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı C-130 tipi uçak, yardımların teslim edilmesinin ardından Gazzeli hasta ve refakatçilerini aldı.

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Uçak, Türkiye'de tedavi görecek 23 yaralı ve 21 refakatçi ile birlikte El Ariş Havalimanından havalandı. Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yapan uçakta çoğunluğu çocuk olan hastalar, varıştan sonra hastanelerde tedavi altına alınacak.

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İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda yaralanan 7 aylık kız bebek Hala Ashraf'ın da bulunduğu uçakta Türkiye'den gelen 7 kişilik uzman sağlık personeli, hastaların durumunu yol boyunca takip edecek.