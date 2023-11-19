Gazze'den tahliye edilen 44 Türk vatandaşı Türkiye'de

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Refah Sınır Kapısı'ndan geçen 44 kişi Mısır'a ulaşmıştı.

Bugün Gazze'den tahliye edilen 44 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sürerken, bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliye süreçleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 44 Türk vatandaşı Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK 691 tarifeli uçak ile Mısır'ın başkenti Kahire'den İstanbul'a geldi. (KAYNAK TRT Haber, İHA)