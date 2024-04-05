Gazze’de direniş destanı yaşanıyor... Meclis Gazzelileri ağırladı

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Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü’ndeki iftar davetinde dün Türkiye’de misafir edilen Gazzelileri ağırladı. Kurtulmuş, konuklara aynı anda Arapça tercüme edilen konuşmasında şunları söyledi:

AÇIK BİR SOYKIRIM

“İnşallah önümüzdeki Ramazan’da özgür Filistin’in bayrağı altında Gazze’de sizlerin sofralarına misafir olacağız ve sizlerle birlikte iftarlarımızı açacağız. Bugün 181’inci gününü geride bıraktığımız İsrail’in insanlık tarihinin en ağır katliamlarından birini sürdürdüğü Gazze meselesi bir taraftan büyük insanlık dramlarını ortaya koymakta. Aynı zamanda da hep beraber dünyada yeni gelişmelerin de kapısını aralamaktadır. Tarihin çok önemli dönemlerinden birisinden geçiyoruz. Eş zamanlı olarak üç önemli gelişmeyi Gazze üzerinden yaşıyoruz. Bunlardan birisi Gazze’de modern zamanların gördüğü en büyük katliamlardan birisi, açık bir soykırım işlenmekte.

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KATLİAM KADAR BÜYÜK DİRENİŞ

Hepinizin akrabalarınızın şehit olduğunu biliyorum. Büyük bir imtihan, ağır bir sınav ve büyük bir insanlık suçuna tanıklık ediyoruz. İnsanlık tarihinin gördüğü en vahşi katliamlardan birisi budur. Bu katliamlar artık dünyanın birçok yerinde lanetleniyor. Öyle inanıyorum ki Netanyahu ve çetesi en kısa zamanda savaş suçları mahkemesinde hesap vereceklerdir. Bir tarafta ne kadar büyük katliam yaşanıyorsa öte tarafta da o kadar büyük bir direniş örneği ortaya konuluyor. İnsanlık tarihinin en önemli direniş destanlarından birisidir. Şehitlerin arasından yeni kahramanlar filizleniyor ve direniş bu şekilde güçlenerek devam ediyor.

SİYONİSTLER ANLAYAMAZ

Dolayısıyla Gazze’nin her bir ferdini gözlerinden öpüyoruz, alınlarından öpüyoruz, büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Çünkü bu direnişin arkasındaki ruhu ne siyonistlerin ne de materyalist dünyevi insanların anlaması mümkün değildir. Gazzeli kardeşlerimiz her şehidin ardından zaferi kazanacakları anı muştuyla bekliyor ve bu cesaretle mücadele ediyor. Yoksa sığınacak bir duvarı dahi kalmayan Gazze’de insanların bu kadar büyük bir direniş ruhuna sahip olmalarının başka bir anlamı yoktur. Bir diğer eş zamanlı gelişme ise artık dünyada Filistin davasına olan ilginin çok daha fazla artmakta olduğudur. Gazze’de yaşananlar bütün insanlık için öğretici olmuş, rehberlik yapmıştır. Bu, yeni arayışların en güzel habercilerinden birisidir. İnşallah bu tevekkül imtihanının sonunda büyük bir müjde vardır. En kısa sürede başkenti Kudüs olan, toprak bütünlüğü tamamiyle sağlanmış, egemen, hür bir Filistin devleti kurulacak ve bu Filistin devleti en kısa süre içerisinde dünya milletleri tarafından tanınacaktır. Artık hemen herkes iki devletli bir çözümden başka yol olmayacağını görmüştür.”

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KARDEŞLERİMİZE 900 MİLYON TL TOPLADIK

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da iftarda şunları söyledi: “1348’i Gazze’den tahliye edilen, 879’u hastanelerde tedavi altına alınan hasta ve refakatçi olmak üzere toplam 2 bin 227 kardeşimizi İstanbul ve Ankara’ya getirttik. Bunların 1871’ine de konaklama sağlıyoruz. Yine Filistin İnsani Yardım Bağış Kampanyasında Gazzeli kardeşlerimiz için bugüne kadar 900 milyon TL toplandı.”