×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gazze ve şehitler için büyük yürüyüş! Binlerce kişi akın etti

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#Şehit#Yürüyüş
Gazze ve şehitler için büyük yürüyüş Binlerce kişi akın etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 08:14

Yeni yılın ilk sabahında binlerce kişi sabah namazının ardından şehitler ve Filistin için tarihi bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonu Galata Köprüsü'nde son bulacak.

Haberin Devamı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hedef alan insanlık dışı saldırılarına "dur" demek ve teröre tepki göstermek için Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum toplum kuruluşu yılın ilk sabahında yürüyüş gerçekleştiriyor.

Gazze ve şehitler için büyük yürüyüş Binlerce kişi akın etti

Sabah namazının ardından başlayan yürüyüş Galata Köprüsü'nde son bulacak.

Gözden KaçmasınŞehitlerimiz ile Gazze için Galata Köprüsünde tarihi yürüyüş: Berat Albayrak ve eşi Esra Albayraktan çağrıŞehitlerimiz ile Gazze için Galata Köprüsü'nde tarihi yürüyüş: Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'tan çağrıHaberi görüntüle

MİLLİ İRADE PLATFORMU'NDAN GALATA'DAKİ YÜRÜYÜŞ İÇİN ÇAĞRI

Milli İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada, ekim ayından beri Gazze'den gelen haberlerin yaralara yeni yaralar eklediği belirtildi.

Katil İsrail’in kadın, çocuk demeden Filistinlileri topyekun ve korkakça yok etmeye çalışması karşısında dünyanın ayağa kalktığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Haberin Devamı

''Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak; bebek, çocuk, kadın demeden katliam yapan İsrail’in karşısında bir an olsun susmadık, susmayacağız. Özellikle sürecin uzamasıyla soykırım kanıksanmaya, rakamlar istatistiğe dönmeye başlamıştır. Buna karşı sessizleşen dünyaya güçlü bir uyarı yapmak istemekteyiz. Yılın ilk mesajını tüm dünyaya Türkiye’den ulaştırmak ve Gazze’deki katliama 'dur’ demek için 'yüzyılın yürüyüşünü ve buluşmasını' tertip etmekteyiz. 1 Ocak 2024 saat 08.30 ‘da Milli İrade Platformu'nun 308 üye kuruluşu, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluşuyoruz.''

Tüm vatandaşlar, ''Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yapılacak etkinliğe davet edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze#Şehit#Yürüyüş

BAKMADAN GEÇME!