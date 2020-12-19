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Alper KORKMAZ /İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 13:46 | Son Güncelleme:

Gaziosmanpaşa'da taklit ürün operasyonu

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Gaziosmanpaşa'da taklit ürün operasyonu
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Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda, 13 bin 37 çift ayakkabı, 198 bin 820 adet yarı mamül ve aksesuar ile 4 bin 560 metre şerit etiket olmak üzere, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olan taklit ürün ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'daki işyerinde taklit ürün üretimi ve satışı yapıldığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipleri taklit olduğu tespit edilen 13 bin 37 çift ayakkabı, 198 bin 820 adet yarı mamül ve aksesuar ile 4 bin 560 metre şerit etiket olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 500 bin lira olan taklit ürün ele geçirdi. Operasyonda adreste taklit ürün satışı yapan kişiye , "6769 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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