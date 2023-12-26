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Gaziosmanpaşa’da öğrencilere ücretsiz yüzme kursu

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#Gaziosmanpaşa#Yüzme#Kurs
Gaziosmanpaşa’da öğrencilere ücretsiz yüzme kursu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 07:00

İstanbul’da Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi çerçevesinde bu yıl da öğrencilere yönelik ücretsiz yüzme eğitimlerini sürdürüyor.

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Gaziosmanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje ile öğrenciler, belediyeye ait servislerle okullarından alınarak, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ne getiriliyor. Burada çocuklar, modern ve hijyenik yüzme havuzunda uzman eğitmenlerden temel seviye yüzme eğitimleri alıyor. Her öğrenci, haftada 2 gün olmak üzere toplamda 8 saatlik eğitimlerden faydalanıyor. Yüzme eğitimlerinin ardından tekrar servislerle okullarına götürülen çocuklar, beden eğitimi derslerini yüzme öğrenerek değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyor. Yüzme eğitimi alan öğrencilerden Muhammet Yusuf Akbaş, “Bir buçuk yıldan beri buradayım. Çok mutluyum, bütün hocalarımı çok seviyorum. Yüzmeyi bilmiyordum, sıfırdan yüzmeyi öğrendim. Belediye başkanımıza böyle bir hizmet sunduğu için teşekkür ediyorum” dedi. 

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#Gaziosmanpaşa#Yüzme#Kurs

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