Gaziosmanpaşa'da metroya asılan Türk bayraklarını yırtmıştı... Tutuklandı

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Olay, 27 Ekim Çarşamba günü akşam saatlerinde Karadeniz Mahallesi Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında metroya asılan Türk bayrakları, Erhan T. tarafından yırtılmak istendi. Olay anında yolcular arasında bulunan polis memuru tarafından müdahale edilen Erhan T. gözaltına alınmak istendi. Erhan T.'nin direnmesi nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler tarafından Erhan T. gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Çok sayıda suç kaydı bulunan Erhan T. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Erhan T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.