Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gaziosmanpaşa'da hırsızlardan satırlı tehdit

#Tehdit#Satır#Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa'da sabah erken saatlerde elektrik malzemeleri satılan iş yerine gelen 5 kişi yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çaldı. O anlar güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansırken, hırsızlardan biri uyarıda bulunan mahalle sakinini satır göstererek tehdit etti.

Haberin Devamı

Olay sabah 05.00 sıralarında Akdeniz Caddesi'nde bulunan elektrik malzemeleri satışı yapılan iş yerinde yaşandı. İddiaya göre 5 kişi iş yerinin kepenklerini keserek içeriye girdi. İçeride bulunan elektrik malzemelerini iş yerine yanaştırdıkları araca yükselmeye başladı. O sırada sokaktan geçen bir kişi, hırsızlığı görünce engel olmaya çalıştı. Çaldıkları malzemeleri araca yükselmeye devam edenlerden biri eline aldığı satırla kendisini uyaran kişinin üzerine yürüdü. Kişiler, çaldıkları elektrik malzemeleri ile kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin hırsızlık yapan kişileri yakalama çalışmaları başladı. 

Gaziosmanpaşada hırsızlardan satırlı tehdit

Haberin Devamı

"MAL GİTTİ CANIMIZ YANDI AMA İNSANLARA BİR ŞEYLER OLABİLİRDİ"

İş yeri sahibi Saim Karakaya, " 5 kişi dükkana giriyor, kepenkleri kağıt gibi yırtıp atıyorlar. 100-150 bin lira malzemeyi araçlarına yüklüyorlar. O sırada alarm devreye giriyor, burada esnaf arkadaşlar var. Onlarda tepki vermek için 'hayırdır ne oluyor' tarzı bir şeyler söylüyor. Silah doğrultuyorlar insanların üstüne yürüyor. Çok rahat bir şekilde 'ben keserim, bu hırsızlığı yaparım' imajı oraya koyuyorlar. Mal gitti canımız yandı ama insanlara bir şeyler olabilirdi" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tehdit#Satır#Gaziosmanpaşa

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

#Nikola Jokic
Dikkat Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

Dikkat! Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

#Sağlık
Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

#Nikola Jokic
Dikkat Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

Dikkat! Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

#Sağlık
Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret