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Gaziosmanpaşa'da duvarlarında çatlaklar bulunan okul önünde eylem

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#Okul#Duvar#Çatlak
Gaziosmanpaşada duvarlarında çatlaklar bulunan okul önünde eylem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 11:38

Gaziosmanpaşa'da duvar ve kolonlarındaki çatlaklara rağmen sağlam raporu verildiği iddia edilen okulun önünde toplanan veliler eylem yaptı. 

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Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan Büyük Fuat Paşa İlkokulu binasında iddiaya göre, duvarlarındaki ve kolonlarındaki çatlaklara rağmen sağlam raporu verildi. 60 yıllık okul önünde toplanan veliler çocuklarını derse sokmayıp eylem yaptı. Durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Kaymakamlığa bildirdiklerini belirten veliler okulun boşaltılmasını talep ediyor. 

"2000 TANE ÖĞRENCİ VAR DEPREM OLSA CANLI KALMAZ"

Velilerden Fatma Mutlu, "Çocuklarımız için çok endişeliyiz. 60 yıllık bir okuldan bahsediyoruz. Görünürde her yerde kırık çatlak var. Kolonlar tamamen kırılmış vaziyette. Hala sağlamlaştırıldığını söylüyorlar. Her gün endişeliyiz. Okula bıraktıktan sonra deprem olduğunda ne olacağını düşünüyoruz. Denetlenip yıkılmasını istiyoruz. Çocuklarımızın güvenli yerde olduklarını bilmek istiyoruz. Müdür yardımcıları ile görüştük. Gerekli yerlere bilgi verdiklerini söylediler. Kendilerine sağlam olduğu söylenmiş. Boydan boya hep kırık. Daha geçen gün bir çocuğun kafasına kiriş dökülmüş. Ders sırasında olsaydı çok ciddi bir yaralanma olabilirdi. Bugün deprem olsa bu okulda canlı kalmaz. 2 bin öğrenci var" dedi.

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Gaziosmanpaşada duvarlarında çatlaklar bulunan okul önünde eylem

"İÇİMİZ RAHAT DEĞİL AĞLIYORUM"

Okul için olumlu yönde rapor verildiğini ancak okul yönetiminin bu raporu kendileriyle paylaşmadığını söyleyen velilerden Figen Keskin "Sağlam olduğu söyleniyor ama okulda kolonların o halini gördükten sonra evde duramıyoruz.  Çocuklarımızı okula getiremiyoruz. Kolonlar kesinlikle çatlak. Yarılmış haldeler. İlçe Müdürlüğü'ne gittik, bize açıklayıcı bir cevap veremiyorlar. İçimiz rahat değil, ben ağlıyorum. Okulu getirdiğim zaman şuradan uzaklaşamıyorum. Bu okul yıkılsın. Sağlamlaştırıldığına dair rapor görmek istiyoruz ama muhatap bulamıyoruz" diye konuştu.

Gaziosmanpaşada duvarlarında çatlaklar bulunan okul önünde eylem

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"OKULA GÖNDERMİYORUM"

Çocuğunu okula göndermediğini belirten Filiz Aykut, "Tamamen kolonlar yıpranmış. Depremin gününü bilmiyoruz bu yüzden okula göndermiyorum. okul saatinde deprem olsa ne olacak? Bu görüntüleri kendimiz aldığımız için biliyoruz. 10 yıl önce güçlendirme yapılmış ondan sonra hiçbir şey yapılmamış" dedi. 

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#Okul#Duvar#Çatlak

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