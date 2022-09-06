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GaziosmanpaÅŸaâ€™da drift yaparak sürücüye 9 bin 125 lira ceza

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#GaziosmanpaÅŸa#Drift
GaziosmanpaÅŸaâ€™da drift yaparak sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye 9 bin 125 lira ceza
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 06, 2022 11:34

Ä°stanbul GaziosmanpaÅŸa'da drift yapan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye 9 bin 125 lira ceza yazÄ±lÄ±rken, ehliyetine de 60 gÃ¼n el koyuldu.

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Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Sivil Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, sosyal medya Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Ekipler, 21 AÄŸustos Pazar gÃ¼nÃ¼ Hoca Ali Aslan Caddesi'nde drift yaparak trafik gÃ¼venliÄŸini tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼ren ve bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan 34 ESG 96 plakalÄ± araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n Serhat G. olduÄŸunu belirledi.

GaziosmanpaÅŸaâ€™da drift yaparak sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye 9 bin 125 lira ceza

Ekipler, Serhat G.'ye 9 bin 125 lira ceza yazarken, ehliyeti de 60 el koyuldu. AyrÄ±ca otomobil yine 60 gÃ¼n trafikten yasaklandÄ±.Â 

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GaziosmanpaÅŸaâ€™da drift yaparak sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye 9 bin 125 lira ceza

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#Ä°stanbul#GaziosmanpaÅŸa#Drift

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