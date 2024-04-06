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Gaziosmanpaşa yeniden CHP’de

Güncelleme Tarihi:

#Gaziosmanpaşa#CHP#Yerel Seçim
Gaziosmanpaşa yeniden CHP’de
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 07:00

İstanbul Gaziosmanpaşa’da, AK Parti’nin itirazı üzerine yeniden yapılan oy sayımında CHP’nin belediye başkan adayı Hakan Bahçetepe, 848 oy farkla seçimi kazandı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “1030 sandık yeniden sayıldı. Hakan Bahçetepe 848 oy farkıyla seçimi önde tamamladı. 31 Mart’tan 122 oy eksilmiş oldu. Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Ümraniye, Pendik’de yeniden sayım talebimiz devam ediyor. İlçe seçim kurullarında ret kararı çıktı. İl Seçim Kurulu talebimizi reddetti. Bu ilçeler için YSK’ya başvuru yapacağız. Şunu söylüyoruz, Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım yapıldıysa bu beş ilçede de yapılmalı. Aksi taktirde bu bir çifte standart olur” diye konuştu.

 

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#Gaziosmanpaşa#CHP#Yerel Seçim

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