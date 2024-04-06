Gaziosmanpaşa yeniden CHP’de

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “1030 sandık yeniden sayıldı. Hakan Bahçetepe 848 oy farkıyla seçimi önde tamamladı. 31 Mart’tan 122 oy eksilmiş oldu. Arnavutköy, Bahçelievler, Fatih, Ümraniye, Pendik’de yeniden sayım talebimiz devam ediyor. İlçe seçim kurullarında ret kararı çıktı. İl Seçim Kurulu talebimizi reddetti. Bu ilçeler için YSK’ya başvuru yapacağız. Şunu söylüyoruz, Gaziosmanpaşa’da yeniden sayım yapıldıysa bu beş ilçede de yapılmalı. Aksi taktirde bu bir çifte standart olur” diye konuştu.