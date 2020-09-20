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Haber Giriş: 20.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gazilerle görüştü

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Gazilerle görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazilerle yaptığı videokonferans görüşmesinde, “Her ortamda terör kimden nasıl gelirse gelsin, hepimizin ortak tavır takınması gerektiğini söylüyoruz. Terör bir insanlık suçudur. Bunların kabul edilir tarafı yok. Bizim söylemlerimiz sınırlı alanda kalıyor ama sonuçta suçlanıyoruz” dedi.

BELEDİYELERDE BİRİM

Gaziler ile videokonferans toplantısında bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da eşlik etti. Gazilerin taleplerini tek tek dinleyen Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Belediyelerde, yerel yönetim başkanlıklarında şehit ve gazi işleri biriminin kurulması ile ilgili her türlü desteği veririz. Benim şehit yakınları ve gazilerden isteğim, bütün bu karmaşık ortamda sağ duyunun egemen olması. Türkiye’nin çıkarlarının savunulması, Türkiye’nin hem dünyada hem bölgede güçlü bir ülke olması bizim de arzumuzdur. Gazilik kolay bir unvan değildir. Gazilik birilerine lütuf olarak verilen bir şey de değildir. Gaziler arasında ayrım var, isyan ediyoruz.”

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