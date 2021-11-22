Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 27 tutuklama

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Son 1 haftada farklı adreslere yapılan baskınlarda 393 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 31 kilo 716 gram esrar, 82 gram eroin, 9 kilo 92 gram metamfetamin, 113 fram bonsai, 207 uyuşturucu hap, 8 hassas terazi ile 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 366'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 27'si ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.