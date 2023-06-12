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Gaziantep'te şüpheli kadın ölümü! Soruşturma başlatıldı

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#Gaziantep#Şüpheli Ölüm#Soruşturma
Gaziantepte şüpheli kadın ölümü Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 16:30

Gaziantep’te Asuman Dertlioğlu (64) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Dertlioğlu’nun başında kan lekesi gören ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Binevler Mahallesi’nde yalnız yaşayan Asuman Dertlioğlu’nun yakınları kendisinden haber alamayınca evine gitti. Dertlioğlu’nun yakınları, zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingir yardımıyla açılarak girilen evde Dertlioğlu’nun cansız bedeni bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından başında kan olduğu tespit edilen Asuman Dertlioğlu’nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Dertlioğlu'nun ölümü şüpheli bulunularak soruşturma başlatıldı.

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#Gaziantep#Şüpheli Ölüm#Soruşturma

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