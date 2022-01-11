Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

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Olay, 9 Ocak 2022 Pazar günü Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, evinde bir miktar alkol alan 41 yaşındaki 3 çocuk babası Bahri Özcan, bir süre sonra fenalaşarak baygınlık geçirdi.



Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bahri Özcan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerinde sahte alkolden zehirlendiği tespit edilen üç çocuk babası, durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep'teki Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine sevk edildi.

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