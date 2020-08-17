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DHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 20:55,Son Güncelleme:

Gaziantep'te, PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı

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Gaziantep'te, PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı
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GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli M.U., tutuklandı.

 

Gaziantep'te, terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen M.U., polis ekiplerince düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Şüpheli M.U., emniyette yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.U., 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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