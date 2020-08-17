Gaziantep'te, PKK propagandası yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te, terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen M.U., polis ekiplerince düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Şüpheli M.U., emniyette yapılan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.U., 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.