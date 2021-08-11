MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te otomobil alev alev yandı!
GeriGündem Gaziantep'te otomobil alev alev yandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
GAZİANTEP, (DHA)- 
Haber Giriş: 11.08.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te otomobil alev alev yandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep'te otomobil alev alev yandı!

Gaziantep'te hareket halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda öğle saatlerinde gurbetçi bir aileye ait olduğu öğrenilen yabancı plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Sürücü otomobilini durdurduktan sonra itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale edip yangını söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının nedeni araştırılıyor.

Gaziantepte otomobil alev alev yandı

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi