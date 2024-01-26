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Gaziantep'te MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon... 193 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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#GAZİANTEP#MİT#POLİS
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 10:01

Gaziantep'te, MİT ve polis ekiplerinin ortak operasyon düzenlediği depoda 193 bin uyuşturucu hap ve 79 kilo 350 gram kimyasal madde ele geçirildi. Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.

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Kentte bir depoda uyuşturucu hap üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine, MİT ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Savcılık kararıyla, uyuşturucu üretilen depoya MİT ve polis ekipleri, ortak operasyon düzenledi. Arama yapılan depoda; 193 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu hap yapımında kullanıldığı değerlendirilen 79 kilo 350 gram kimyasal toz madde, 12 gram esrar, uyuşturucu hap yapımında kullanılan tablet pres makinesi, 2 pompalı tüfek, 94 kilo nargile tütünü, 40 kilo tütün ve 30 bin TL ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, depodaki ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.

Gaziantepte MİT ve Emniyetten ortak operasyon... 193 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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#GAZİANTEP#MİT#POLİS

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